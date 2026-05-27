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27.05.2026 15:44:38
Central banks complete successful tests of cross-border blockchain payments
Prototype, backed by Federal Reserve Bank of New York and BoE, allows near-instantaneous settlement of paymentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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