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08.10.2026 17:37:00
Chainlink Just Released a New Version of Its Blockchain Interoperability Protocol. Here's What It Means for LINK Investors.
On Sept. 28, Chainlink (CRYPTO: LINK) released version 2.0 of its Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). It's the system that moves tokens and data between blockchains that can't communicate directly. That matters more as banks and asset managers convert stocks, bonds, and funds into tokenized assets that must move across blockchains.
The timing of this upgrade isn't random. In April, attackers allegedly tied to North Korea's Lazarus Group drained about $292 million from Kelp DAO's bridge. That setup ran on Chainlink rival LayerZero and relied on a single verifier, which the attackers fooled. CCIP 2.0 is built to make that kind of failure harder.
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