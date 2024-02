Chainlink Kurs Prognose: Neues Allzeithoch dank Wal-Akkumulation?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kurs von Chainlink hat sich zuletzt sehr positiv entwickelt und die 20 Dollar Marke durchbrochen. Zudem hat ein einzelner Chainlink-Wal hat in den letzten Tagen eine beachtliche Menge an Tokens akkumuliert und dabei die Aufmerksamkeit vieler Anleger und Analysten auf sich gezogen. Sein Verhalten könnte ein Indikator für eine wachsende Zuversicht in das langfristige Potenzial von Chainlink sein. Mit diesen Bewegungen stellt sich die Frage, ob wir am Rande eines neuen Allzeithochs für Chainlink stehen, angetrieben durch eine verstärkte Wal-Akkumulation und ein zunehmendes Interesse innerhalb der Krypto-Gemeinschaft.

Wale kaufen aktuell massenhaft Chainlink-Coins

Eine einzelne Wal-Wallet hat mit ihren Akkumulationsaktivitäten in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit bei Chainlink-Investoren erregt. Der Trend wurde von Lookonchain akribisch dokumentiert und offenbart eine aggressive Strategie des LINK-Token-Akkumulierens. Der fragliche Wal hat eine beeindruckende Gesamtzahl von 4.556.684 LINK-Token gekauft, was einem geschätzten Wert von 83,6 Millionen Dollar entspricht. Er hat diese Coins im Anschluss von Binance auf 55 neu erstellte Wallets verschoben.

This mysterious whale continues to accumulate $LINK!



Die aggressive Akkumulationsstrategie ist ein Signal, das bei vielen Anlegern Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Bewertung von LINK auslöst. Die absichtliche Aufstockung der Bestände durch einen so prominenten Marktteilnehmer wird gemeinhin als ein bullischer Indikator interpretiert, der auf eine kollektive Erwartung von Kurssteigerungen hindeutet.

Chainlink-Holder nehmen zu, während Exchange-Vorräte immer weiter schrumpfen

Das Chainlink-Netzwerk hat neben Wal-Akkumulation auch eine wachsende Anzahl von LINK-Inhabern und einen gleichzeitigen Rückgang des Angebots an LINK-Tokens auf Börsen verzeichnet. Die Datenanalyse von Santiment beleuchtet diesen Trend und zeigt einen erheblichen Anstieg der Chainlink-Holder in den letzten Monaten. Von Januar bis heute ist die Community der LINK-Holder um etwa 9.000 Entitäten gewachsen, was zu einer Gesamtzahl von 717.000 Entitäten führt.

Quelle: Santiment

Eine parallele Entwicklung ist an den Börsen zu beobachten, an denen LINK-Token gehandelt werden. Bei näherer Betrachtung lässt sich ein Muster erkennen, bei dem sich immer mehr Holder dafür entscheiden, ihr LINK-Coins von den Börsen abzuziehen. Derzeit ist der Anteil des LINK-Supplys an den Börsen auf etwa 21 Prozent geschrumpft. Der strategische Rückzug von LINK von den Börsen wird ebenfalls als ein Signal der kollektiven Erwartung der Holder auf einen baldigen Wertanstieg des Tokens interpretiert.

So entwickelt sich der Kurs von $LINK

Chainlink hat in den ersten Tagen des Februars 2024 eine starke Leistung gezeigt. Der Coin erlebte einen signifikanten Anstieg und stieg innerhalb von nur zwei Wochen von 13,50 Dollar auf einen aktuellen Höchststand von 19,80 Dollar. Das entspricht einem Wachstum von über 40 Prozent und macht den Coin zur aktuell zehntgrößten Kryptowährung. Der robuste Preisanstieg führt aktuell zu einer Outperformance von Chainlink auf dem Markt und hebt ihn von vielen anderen Kryptowährungen ab, die im selben Zeitraum einen Abwärtstrend erlebten.

Trotz des rasanten Wachstums ist der LINK-Kurs vor ein paar Tagen in eine kurze Phase der Konsolidierung eingetreten. Ein kleiner Rückschlag ließ den Preis auf 18 Dollar fallen. Doch dann zeigte Chainlink mit einem Anstieg von weiteren 10 Prozent erneut seine aktuelle Stärke und durchbrach die 20 Dollar-Marke.

Nach dem Überwinden des Widerstandsniveaus von 18,50 Dollar steht LINK nun vor einer entscheidenden Widerstandstrendlinie bei 21 Dollar. Die Überwindung dieser Barriere könnte den Kurs von Chainlink in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise in Richtung der 25 Dollar-Marke treiben. Unterstützt wird diese optimistische Perspektive durch die Daily-EMAs, da der Kurs von LINK bequem über den 20, 50, 100 und 200 EMAs positioniert ist. Dennoch könnte im Angesicht des starken Widerstands auch ein Rücksetzer in die vorherige Konsolidierungsrange drohen.

