Chainlink Kurs Prognose: So könnte es für den Kurs von LINK weitergehen

Chainlink (LINK) hat sich in der Welt der Kryptowährungen als eine der führenden und innovativsten Plattformen etabliert. Als dezentrales Oracle-Netzwerk ermöglicht Chainlink die sichere Interaktion zwischen Blockchain-Systemen und externen Datenquellen, wodurch es eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und Implementierung von Smart Contracts spielt.

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert LINK bei etwa 20,30 Dollar, was einen leichten Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag darstellt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden Dollar und etwa 587 Millionen im Umlauf befindlichen Coins, repräsentiert Chainlink aktuell die 14. größte Kryptowährung. Viele Anleger fragen sich aktuell, wie es für den Kurs von $LINK nach den starken Gewinnen der letzten Woche weitergehen wird.

Aktuelle Marktlage und Widerstandsniveaus von LINK

Chainlink hat jüngst einen beeindruckenden Kursanstieg verzeichnet und kurzzeitig die Marke von 21,50 Dollar überschritten, bevor es zu einer leichten Korrektur kam. Aktuell notiert LINK bei etwa 20,30 Dollar, was darauf hindeutet, dass das Niveau um 20 Dollar nun als Unterstützung dient. Diese Entwicklung zeigt eine signifikante Verbesserung gegenüber den Tiefstständen von 5 Dollar in den letzten 12 Monaten und markiert einen entscheidenden Moment für Chainlink.

Die Etablierung von 20 Dollar als Supportzone ist nähmlich ein wichtiger Meilenstein für LINK, da jetzt alles darauf hindeutet, dass die Kryptowährung eine feste Basis für mögliche zukünftige Aufwärtsbewegungen gefunden hat. Der kurzfristige Widerstand bei 21,50 Dollar, an dem LINK gestern scheiterte, wird jetzt zum nächsten Ziel für Bullen. Ein Durchbrechen dieser Marke könnte den Weg für einen Anstieg bis zum nächsten bedeutenden Widerstandsniveau bei 25 Dollar ebnen.

Angesichts des aktuellen Schwungs und der positiven Marktstimmung könnte das Allzeithoch von über 50 Dollar in einem kommenden Bullenlauf durchaus in Reichweite liegen. Chainlink positioniert sich damit erneut als eine der Top-14-Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar und hat noch einiges an Aufwärtspotenzial.

Das verraten die technischen Indikatoren über LINKs Kursentwicklung

Die technischen Indikatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des kurz- bis mittelfristigen Potenzials von Chainlink. Zu den wichtigsten Indikatoren, die in der Analyse betrachtet werden, gehören der Moving Average Convergence Divergence (MACD), der Relative Strength Index (RSI) und das Volumenprofil.

Für LINK zeigt der MACD Anzeichen einer bevorstehenden positiven Divergenz, was darauf hindeutet, dass ein Aufwärtstrend bevorstehen könnte. Eine Kreuzung des MACD über seine Signallinie würde ein Kaufsignal darstellen, das die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs über das $20-Widerstandsniveau erhöht.

Derzeit zeigt der RSI für LINK zudem ein moderates Niveau an, was Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen lässt, ohne dass eine unmittelbare Überkaufssituation droht. Das unterstützt die These, dass LINK das Potenzial hat, weitere Gewinne zu erzielen, insbesondere wenn es gelingt, den kritischen Widerstandspunkt von 20 Dollar zu halten.

Ein erhöhtes Handelsvolumen in der Nähe des 20-Dollar-Niveaus deutet für LINK zudem darauf hin, dass der Bereich einen signifikanten psychologischen und technischen Support darstellt. Ein erneuter Durchbruch unter dieses Niveau würde eine starke Niederlage der Bullen bedeuten und damit zu einem weiteren Preisdruck nach unten führen.

Langfristige Preisprognose und Potenzial von Chainlink

Die langfristige Preisentwicklung von Chainlink wird von Analysten aktuell überwiegend bullisch bewertet. Nachdem LINK sein Allzeithoch von 52,70 Dollar im letzten Bullenmarkt erreichte, musste er herbe Kursverluste verbuchen. Deshalb befindet sich der Kurs auch nach dem letzten Aufwärtstrend immer noch deutlich unter dem Niveau.

$LINK #Chainlink

Fib levels shown with monthly chart

We have a strong bullish monthly trend

Use your imagination for price targets pic.twitter.com/odua6R64qE — Cantonese Cat (@cryptocantoncat) March 2, 2024

Viele langfristige Prognosen gehen nun davon aus, dass LINK die früheren Höchststände nicht nur erreichen, sondern übertreffen könnte. Experten und technische Analysen deuten darauf hin, dass Preise von $200 bis $300 in den kommenden Bullenmärkten realistisch sein könnten. Die Schätzungen berücksichtigen die beständige Entwicklung und Expansion des Chainlink-Netzwerks, die zunehmende Akzeptanz von DeFi-Anwendungen und die Rolle von LINK als Brücke für reale Daten in die Blockchain-Welt.

Hauptkatalysator für eine solche Rallye könnte vor allem das aktuell generell sehr bullische Sentiment im Kryptomarkt sein. Immer mehr Anleger strömen nach der Zulassung von Bitcoin Spot ETFs in den Markt und suchen nach Investitionsalternativen zu BTC. LINK stellt hier eine attraktive Option dar, was den Kaufdruck auf den Coin erhöht. Doch der Coin wird sich in den kommenden Wochen auch gegen andere aufstrebende und vielversprechende Altcoins wie eTukTuk durchsetzen müssen.

LINK-Investoren interessieren sich aktuell auch für diesen neuen nachhaltigen Coin

eTukTuk will den Transportsektor mit seinem Engagement für eine nachhaltigere Zukunft und durch die Reduktion von CO₂-Emissionen revolutionieren. Das Projekt fokussiert sich auf die Einführung innovativer Elektrofahrzeug-Ladestationen und bietet ein eigenes elektrisches TukTuk an, um eine umweltfreundlichere Alternative für Fahrer in Südasien bereitzustellen. Unterstützt durch die Binance BNB Chain, verspricht eTukTuk Skalierbarkeit, Sicherheit und Effizienz.

Das Herzstück des Projekts, der $TUK-Token, ermöglicht eine dezentralisierte und transparente Wirtschaft, die nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch finanzielle Inklusion fördert. Durch ein Play-to-Earn-Spiel und ein attraktives Staking-System bietet eTukTuk Anreize für die Teilnahme am Netzwerk. Aktuell wird Anlegern eine attraktive jährliche Staking Rendite in Höhe von 148 Prozent geboten. Mit einem Gesamtsupply von 2 Milliarden $TUK und einer ambitionierten Roadmap zielt eTukTuk darauf ab, den Übergang zu Elektrofahrzeugen weltweit zu beschleunigen und dabei eine führende Rolle im Bereich der nachhaltigen Mobilität einzunehmen. Im PreSale können Anleger aktuell noch vergünstigt in $TUK investieren. Es wurden bereits über 1,6 Millionen Dollar eingenommen und ein Coin kostet vor der nächsten Preiserhöhung aktuell noch 0,0275 Dollar.

