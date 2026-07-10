Krypto-Investition im Blick 10.07.2026 19:43:13

Chainlink: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Chainlink: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Chainlink verdienen können.

Am 09.07.2023 war Chainlink 6,148 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 16,26 Chainlink im Depot. Da sich der Wert von Chainlink am 09.07.2026 auf 7,732 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,76 USD wert. Damit wäre das Investment 25,76 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Am 22.08.2025 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

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