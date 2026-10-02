|Entwicklung der Anlage
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02.10.2026 19:43:13
Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Gestern vor 3 Jahren war ein Chainlink 8,044 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,43 LINK-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 178,43 USD, da Chainlink am 01.10.2026 14,35 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 78,43 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 23,38 USD.
Redaktion finanzen.net
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