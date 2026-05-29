Einblick in die Performance 29.05.2026 19:43:13

Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Chainlink eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Chainlink notierte am 28.05.2023 bei 6,640 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,06 LINK im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,30 USD, da sich der Wert von Chainlink am 28.05.2026 auf 8,984 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 135,30 USD entspricht einer Performance von +35,30 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Bei 26,73 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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