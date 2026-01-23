|LINK-Performance
Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren notierte Chainlink bei 6,987 USD. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,31 Chainlink in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 22.01.2026 auf 12,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,20 Prozent gesteigert.
Am 08.04.2025 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
