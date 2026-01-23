LINK-Performance 23.01.2026 19:43:13

Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Chainlink-Investition gewesen.

Gestern vor 3 Jahren notierte Chainlink bei 6,987 USD. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,31 Chainlink in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 22.01.2026 auf 12,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,20 Prozent gesteigert.

Am 08.04.2025 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
05:47 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen