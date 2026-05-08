|Wertentwicklung im Blick
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08.05.2026 19:43:13
Chainlink: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren war ein Chainlink 6,921 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 14,45 Chainlink in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,42 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.05.2026 auf 9,857 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 142,42 USD, was einer positiven Performance von 42,42 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Chainlink am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Bei 26,73 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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