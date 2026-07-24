Chainlink: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Wer vor Jahren in Chainlink eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Chainlink kostete am 23.07.2025 18,16 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 550,61 LINK-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 23.07.2026 auf 8,465 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 660,89 USD wert. Damit wäre das Investment 53,39 Prozent weniger wert.

Bei 7,185 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net