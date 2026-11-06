Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Am 05.11.2025 lag der Kurs von Chainlink bei 15,21 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in LINK investiert hat, hat nun 657,41 Chainlink im Portfolio. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 10,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 009,63 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 29,90 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 7,185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 16,33 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net