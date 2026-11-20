So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.

Chainlink war gestern vor 5 Jahren 28,30 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,34 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 19.11.2026 gerechnet (8,977 USD), wäre das Investment nun 317,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 68,28 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Am 28.09.2026 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.

Redaktion Finanzen.net