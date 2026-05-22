|Anlage unter der Lupe
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22.05.2026 19:43:13
Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Chainlink notierte gestern vor 1 Jahr bei 16,12 USD. Bei einem LINK-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 620,33 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 6 048,05 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 9,750 USD belief. Damit wäre das Investment um 39,52 Prozent gesunken.
Am 05.02.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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