Anlage unter der Lupe 22.05.2026 19:43:13

Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einer frühen Investition in Chainlink hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Chainlink notierte gestern vor 1 Jahr bei 16,12 USD. Bei einem LINK-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 620,33 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 6 048,05 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 9,750 USD belief. Damit wäre das Investment um 39,52 Prozent gesunken.

Am 05.02.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

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