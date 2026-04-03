Wertentwicklung im Fokus 03.04.2026 19:43:13

Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Chainlink hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Chainlink wurde am 02.04.2021 zu einem Wert von 32,44 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 30,83 LINK im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 265,88 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.04.2026 auf 8,625 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 73,41 Prozent gleich.

Bei 7,922 USD erreichte LINK am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

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