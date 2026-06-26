|Krypto-Invest unter der Lupe
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26.06.2026 19:43:14
Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Am 25.06.2021 wurde Chainlink bei 16,93 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in LINK investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 59,07 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären am 25.06.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 7,237 USD 427,51 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -57,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bei 7,237 USD erreichte LINK am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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