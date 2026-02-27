Krypto-Anlage unter der Lupe 27.02.2026 19:44:12

Chainlink: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Chainlink gewesen.

Am 26.02.2025 war Chainlink 15,20 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 657,97 LINK im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 986,76 USD, da sich der Wert von Chainlink am 26.02.2026 auf 9,099 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,13 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,922 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

