|Performance des Investments
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27.03.2026 19:43:13
Chainlink: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Chainlink notierte gestern vor 3 Jahren bei 7,264 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,77 LINK-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 26.03.2026 auf 8,915 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,73 Prozent angezogen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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