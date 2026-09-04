|Entwicklung im Fokus
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04.09.2026 19:43:13
Chainlink: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Am 03.09.2025 lag der Kurs von Chainlink bei 23,69 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in LINK investiert hat, hat nun 422,11 Chainlink im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 996,71 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.09.2026 auf 11,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,03 Prozent verringert.
Bei 7,185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 25,13 USD und wurde am 12.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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