|Investment im Check
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15.05.2026 19:43:13
Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Chainlink notierte am 14.05.2021 bei 46,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 21,46 Chainlink im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.05.2026 auf 10,47 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 224,72 USD entspricht einer negativen Performance von 77,53 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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