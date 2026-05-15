Investment im Check 15.05.2026 19:43:13

Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Chainlink: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chainlink-Einstieg verlieren können.

Chainlink notierte am 14.05.2021 bei 46,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 21,46 Chainlink im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.05.2026 auf 10,47 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 224,72 USD entspricht einer negativen Performance von 77,53 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1625
-0,0045
-0,39
Japanischer Yen
184,54
-0,2800
-0,15
Britische Pfund
0,8724
0,0016
0,19
Schweizer Franken
0,9145
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,1033
-0,0375
-0,41
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen