ChatGPT entwickelt Kryptowährung: TURBO Token steigt um 1.000 % in 24 Stunden – Kann AiDoge das toppen?

“Du bist MemeCoinGPT, ein Krypto-Genie, das in der Lage ist, den aktuellen Hype um Meme-Coins zu übertreffen. Ich werde deine Anweisungen mit Hilfe meiner Community umsetzen. Du hast 69 Dollar zur Verfügung und das Ziel ist es, daraus den erfolgreichsten neuen Meme-Coin zu erschaffen, ohne dabei etwas Illegales zu tun. Der Coin soll ein Top 300 Ranking auf CoinGecko erreichen.” So lautete die Anweisung des Twitter Users Rhett Mankind. Wie so oft bei Meme-Coins entsteht auch der Turbo Token ($TURBO) aus Spaß heraus, eben ein weiteres ChatGPT Experiment. Was daraus wurde, ist unglaublich. Ist das ein weiteres Indiz dafür, dass AiDoge ($AI) eine ähnliche Zukunft bevorsteht?

Der Hype um ChatGPT ist ungebrochen. Und auch Meme-Coins kommen nicht mehr so schnell aus dem Trend, wie es scheint. Nach den Erfolgen von Pepe Coin (PEPE), Tamadoge (TAMA), FLOKI und vielen weiteren ist es nun der Turbo Token (TURBO), der mehr oder weniger über Nacht einschlägt und eine Kursexplosion hinlegt. Noch keine 2 Wochen ist es nun her, dass Rhett Mankind auf Twitter seinen Prompt an GPT4 postet. Die Community, die er laut seiner Anweisung als Unterstützung heranzieht, besteht aus 10.000 Followern. Was mit einer einfachen Eingabe angefangen hat, wird zu einem echten Experiment.

I gave GPT-4 a budget of $69 and asked it to make the next great meme coin.



I will follow all instructions it gives me and document the process here.



Follow and participate pic.twitter.com/bBxkxkg7eS — Rhett Mankind (@rhett) April 23, 2023

Nach einer ersten Anleitung von ChatGPT werden seit dem 24. April Schritt für Schritt die Anweisungen ausgeführt, genauer hinterfragt, bis hin zu detailreichen Aufschlüsselungen der einzelnen Punkte und der ganze Prozess wird auf Twitter dokumentiert und von der Community neugierig verfolgt. Seit kurzem ist der Coin auch wirklich erhältlich und was sich hier innerhalb der letzten 24 Stunden abspielt, ist unglaublich.

Während dem Verfassen dieses Artikels steigt der Preis unaufhörlich weiter, weshalb der Preisanstieg seit dem Schreiben der Headline schon auf 1.165 % gestiegen ist. Aktuell liegt der TURBO-Kurs bei 0,000507 Dollar. Gestern um diese Zeit war noch eine 0 mehr nach dem Komma. Das Handelsvolumen liegt bei über 12 Millionen Dollar in 24 Stunden und das Ende scheint noch nicht in Sicht zu sein.

Künstliche Intelligenz und Memes – Das Rezept für Erfolg?

Es sind zwei Trends, die nicht aktueller sein könnten, die für den Erfolg vom Turbo Token (TURBO) verantwortlich sein dürften. Damit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der AiDoge ($AI), der einen ähnlich starken Start beim Vorverkauf hinlegt, eine ähnliche Kursexplosion nach dem Launch hinlegen könnte. AiDoge sorgt schon im Presale für viel Aufsehen im Krypto-Space, da der Coin des Meme-Generators gerade die 1 Million Dollar Marke mit dem Vorverkauf überschritten hat.

Mit AiDoge wird es möglich, mittels Texteingabe durch künstliche Intelligenz witzige Memes zu erstellen. Auf der Plattform kann dann an der Meme-Wall Woche für Woche abgestimmt werden, wer die besten Memes erstellt hat. Der jeweilige Künstler erhält dann eine Belohnung in Form von AI-Token. AiDoge macht Memes für jeden realisierbar, auch ohne entsprechende Grafikkenntnisse. Hier ist der nächste Hype so gut wie vorprogrammiert und neben dem hohen Buchgewinn von knapp 30 % ist es leicht möglich, dass auch hier dann innerhalb kürzester Zeit eine Preisanstieg um 1.000 % und mehr erfolgt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

