ChatGPT hat ein schockierendes Urteil über den Bitcoin-Preis gefällt, da die Volatilität wieder in den Markt zurückkehrt und Coin-Angebote, die ertragsstärker sein könnten, wie Bitcoin Minetrix als attraktive Alternativen für Krypto-Händler in den Vordergrund rücken.

Bitcoin sprang heute auf über 27.000 Dollar, aber noch ist unklar, ob sich der Kurs auf diesem hohen Niveau halten kann. ChatGPT rechnet jedoch damit, dass der Kurs auf bis zu 13.000 Dollar fallen könnte, wenn sich das größte Risiko am Horizont bewahrheiten würde.

Wilde Schwankungen des Bitcoin-Preises oder des breiteren Kryptomarktes sind nichts Neues, aber das macht sie für diejenigen, die ihr Kapital erhalten wollen, nicht weniger beunruhigend. Schließlich ist eines der Verkaufsargumente für Bitcoin, dass er ein Wertaufbewahrungsmittel ist.

Aber renditeträchtige Anlagen, die Anlegern, die ihre Coins staken, einen Einkommensstrom liefern, sind nach wie vor beliebt, um das Kapitalrisiko abzusichern. Insbesondere Bitcoin Minetrix hebt sich als einzigartiges Stake to Mine-Angebot hervor, bei dem Staker Credits verdienen, die dann zum Cloud-Mining von Bitcoin verwendet werden können. In den letzten Tagen haben Anleger mehr als 150.000 Dollar in BTC Minetrix investiert.

Der Youtube-Analysekanal Crypto Gains mit 108.000 Abonnenten ist zum Beispiel der Meinung, dass Bitcoin Minetrix den Bitcoin Mining Markt aufmischen könnte. Bei Bitcoin dagegen sorgen weitere Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Spot-ETF, die zwar erwartet wurden, für schlechte Stimmung, während andere Risikofaktoren weiterhin an den Nerven der Krypto-Marktteilnehmer nagen, auch wenn es aktuell zu einem Anstieg durch Coinbase kommt.

Der Elefant im Raum bleibt eben Binance und die vielen Probleme, mit denen die größte Kryptobörse der Welt aktuell zu kämpfen hat.

Examining the Safety and Security with Bitcoin Minetrix #BTCMTX: Funds secure, user-owned tradable #Tokens



Regular Cloud Mining: Cash deposits required pic.twitter.com/Wr59sYjbaT — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) September 28, 2023

Wenn Binance zusammenbricht, könnte Bitcoin auf 13.000 Dollar fallen, während Bitcoin Minetrix laut ChatGPT das Risiko minimieren könnte

Zu den größten Sorgen und Unbekannten gehört die Situation bei Binance, der größten Kryptobörse der Welt, da ein stetiger Abgang von Führungskräften den Verdacht verstärkt, dass es keinen Rauch ohne Feuer gibt. Anhaltende Negativität wird von Binance-Anhängern und natürlich von Gründer und CEO Changpeng Zhao (auch bekannt als CZ) abgetan, aber die Führungskräfte gehen trotzdem weiter.

Bevor wir auf die Attraktivität von Kryptowährungen eingehen, die eine Rendite abwerfen, und auf die Rolle, die sie in einem ausgewogenen Portfolio spielen sollten, haben wir ChatGPT Pro (GPT4) gefragt, was mit dem Bitcoin-Preis passieren würde, wenn Binance zusammenbrechen würde. Die Antwort war alles Andere als schön:

ChatGPT brachte fünf Faktoren in die Gleichung ein, um sein Urteil zu fällen: Panikverkäufe, Vertrauen, Sekundäreffekte, regulatorische Auswirkungen und historische Referenzen.

Die historische Referenz erwähnt den Zusammenbruch von Mt. Gox, der vielleicht auch der einzige würdige Vergleich in der Geschichte ist. ChatGPT nennt Sekundäreffekte, die zu einem Transaktionsstau und einem Anstieg der Gebühren führen würden – die anderen Faktoren sprechen für sich. Um es auf den Punkt zu bringen: ChatGPT sieht Bitcoin in ein Preisband fallen, das von 13.000 Dollar am unteren Ende und 18.200 Dollar am oberen Ende begrenzt wird.

“In einem Szenario, in dem Binance zusammenbricht, könnte Bitcoin in kurzer Zeit um 30 bis 50 % fallen, was seinen Preis auf eine Spanne von 13.000 bis 18.200 Dollar bringen würde. Dies ist eine spekulative Schätzung, basierend auf dem Ausmaß des Ereignisses, aber der tatsächliche Rückgang könnte mehr oder weniger stark sein.”

Diversifikation durch Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) sinnvoll?

Wir haben ChatGPT gefragt, ob es eine Einschätzung abgeben kann, wie sich Bitcoin Minetrix unter den gleichen Umständen entwickeln könnte. Scharfsinnig stellt die KI fest, dass alle Kryptowährungen aufgrund der starken Korrelation, die in der gesamten Anlageklasse besteht, betroffen sein werden.

ChatGPT ist außerdem der Meinung, dass es eine Flucht in die Sicherheit gibt, was bedeutet, dass die großen Coins, insbesondere Bitcoin, besser abschneiden würden als die kleineren, wie vermutlich Bitcoin Minetrix.

Alles in allem, so ChatGPT, könnte es “ratsam sein, Investitionen zu diversifizieren, um Risiken und Chancen auszugleichen”, und daher “sowohl etablierte Vermögenswerte wie Bitcoin als auch renditeträchtige wie Bitcoin Minetrix” zu halten.

“Vergleich mit Bitcoin:

Während Bitcoin keine direkte Rendite bietet, bieten seine umfangreiche Erfolgsbilanz, seine Sicherheit und seine Position als führende Kryptowährung eine Form von Stabilität (im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, nicht zu traditionellen Vermögenswerten). Diese Stabilität kann eine eigene Form der “Rendite” im Sinne der Werterhaltung im Laufe der Zeit sein.”

“Zusammengefasst: Der Vorteil eines renditeträchtigen Vermögenswerts bei Marktabschwüngen ist berechtigt. Allerdings sollte das gesamte Risiko- und Ertragsprofil der Anlage ganzheitlich betrachtet werden. Sowohl das Kapitalwertsteigerungspotenzial als auch die Rendite sollten gegen die mit den Fundamentaldaten des Projekts, dem breiteren Markt und externen Faktoren verbundenen Risiken abgewogen werden. Es kann immer ratsam sein, Investitionen zu diversifizieren, um Risiken und Chancen auszugleichen. Dazu kann es gehören, sowohl etablierte Vermögenswerte wie Bitcoin als auch renditeträchtige Vermögenswerte wie Bitcoin Minetrix zu halten.”

Diejenigen, die von der Vorhersagekraft von ChatGPT nicht ganz überzeugt sind, könnten ein Auge auf den regelmäßigen kostenlosen Blog des Teams von Launchpad.xyz werfen. Das Team hat mit Hilfe von KI-Prognosen beim gestrigen Pump zu Leerverkäufen geraten und lag damit goldrichtig.

Neben den oben erwähnten ChatGPT-Ergebnissen werden Händler wahrscheinlich auch von den Auswirkungen der Bitcoin Minetrix Stake to Earn-Rendite angezogen, da diese den Verkaufsdruck bei der Notierung von $BTCMTX verringern und gleichzeitig einen Anreiz für eine langfristige Annahme bieten könnte.

Innerhalb weniger Minuten nach der Eröffnung des Vorverkaufs wurden mehr als 100.000 Dollar vom anfänglichen Soft Cap-Ziel von 15,6 Millionen Dollar erreicht. Der Vorverkauf ist in 10 Stufen unterteilt – ab Stufe 2 steigt der Tokenpreis in jeder Stufe um 10 %.

Bei der derzeitigen Dynamik könnte die erste Phase des Vorverkaufs, für die 3.080.000 Dollar angestrebt werden, innerhalb einer Woche ausverkauft sein. Investoren haben also wirklich keine Zeit zu verlieren, um sich die niedrigsten Preise zu sichern.

Interessenten können über den Fortschritt des Vorverkaufs und den Stand des Stakings auf dem Laufenden bleiben, indem Sie dem offiziellen X-Account folgen und den Kanälen auf Telegram und Discord beitreten.

What exactly is #BitcoinMinetrix? #Bitcoin Minetrix stands as a tokenized cloud mining platform, offering everyday individuals the opportunity to mine $BTC in a decentralized manner.



Addressing a significant issue by eliminating the threat of third-party cloud mining scams. pic.twitter.com/bBqlVP4wdX — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) September 26, 2023

Bitcoin Minetrix zielt auf beliebte Themen ab: Mining und Staking

Durch die Kombination der beliebten Themen ERC-20-Token-Staking und Bitcoin Mining ist Bitcoin Minetrix auf etwas gestoßen, das der Community gefallen dürfte. Laut dem Dashboard sind bereits knapp 5 Millionen $BTCMTX in dem Ethereum-basierten Smart Contract gestaket.

Die Belohnungen für Staker werden mit einer Rate von 158,5 BTCMTX pro ETH-Block über einen Zeitraum von zwei Jahren generiert. Die jährliche prozentuale Rendite (APY) beträgt derzeit 8.539 %, wird aber noch sinken, wenn mehr Staker dem Pool beitreten.

Die genaue Höhe der Belohnungen, die die einzelnen Staker verdienen, wird durch den APY und den Anteil am gesamten Staking-Pool bestimmt.

$BTCMTX bietet hohes Renditepotenzial durch niedrige Bewertung

Mit einem Preis von nur 0,011 US-Dollar ist der $BTCMTX-Token eine Penny-Kryptowährung mit extrem niedriger Marktkapitalisierung, die so positioniert ist, dass sie von einer Bitcoin-ähnlichen Preisexplosion profitieren kann, die Kleinanleger zu Millionären machen könnte.

Da sich der Bitcoin-Kurs in einer Zeit geringer Liquidität und geringer Volatilität weiterhin seitwärts bewegt, suchen Händler zunehmend nach Bitcoin-Alternativen. Ein Beleg für dieses Phänomen ist der Anstieg der sogenannten Bitcoin-Derivate und Klon-Coins im Laufe der Jahre.

Von Bitcoin Cash bis zu neueren Varianten wie Bitcoin 2.0 und BTC20 wurden diese Token geschaffen, um etwas anderes zu bieten, nämlich einen Wertunterschied gegenüber Bitcoin.

Im Fall von Bitcoin Minetrix sind die Alleinstellungsmerkmale gegenüber Bitcoin kristallklar und stark auf Utility ausgelegt, was bei vielen anderen Derivat-/Klonangeboten vielleicht nicht offensichtlich ist.

Wenn ein Coin ein gutes Kontzept und einen leicht ersichtlichen Anwendungsfall vermittelt, kann darauf schnell eine Kursexplosion folgen. BTC Minetrix ist definitiv eine solche Münze.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin-Alternativen boomen – Zählt $BTCMTX zu den großen Gewinnern?

Die kürzliche Einführung von $BTC20, der kurz nach dem Listing an den Exchanges einen Kursanstieg um das 5-fache verzeichnete, ist ein Beweis für die Macht der Marke Bitcoin. Andere Bitcoin-Derivate, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind, haben ebenfalls Wellen geschlagen, wie z.B. Bitcoin 2.0, der um das 1.890-fache des Startpreises an einer dezentralen Börse gestiegen ist.

Aber während $BTC20 einen klaren Anwendungsfall als Staking-Coin hat, hat Bitcoin 2.0 keinen und verlor schnell seine parabolischen Gewinne. Die neuartige Stake to Mine-Funktion von Bitcoin Minetrix könnte das Projekt in die erste Reihe der hochwertigen Bitcoin-Derivat-Coins wie Bitcoin Cash (BCH) und Bitcoin SV (BSV) katapultieren

Die Derivate von BCH und BSV sind beide Abspaltungen der ursprünglichen Blockchain. Obwohl $BTCMTX kein Fork ist, steht er in direkter Verbindung zum Bitcoin-Netzwerk, da er zu dessen Hash-Power beiträgt – dem Maß dafür, wie viel Rechenleistung für die Ausführung des Proof of Work-Protokolls zur Überprüfung von Transaktionen aufgewendet wird.

Tokenisierung von Bitcoin Cloud Mining als Anwendungsfall von $BTCMTX

Sicherlich gibt es viele Cloud-Mining-Dienste, aber viele sind auch Betrug und keiner hat die Vorteile, die sich aus dem tokenisierten Ansatz des ERC-20 Ethereum-basierten BTC Minetrix-Tokens ergeben.

Aufgrund seiner dezentralen Architektur wechselt kein Geld den Besitzer. Stattdessen sind die Ansprüche auf die BTC Minetrix-Cloud-Plattform im Verhältnis zur Höhe der gestakten Token gesichert.

Das Stake to Mine-System gibt dem Nutzer die Kontrolle, da er selbst bestimmen kann, wie viel Bitcoin Mining Power (Hash Power) er besitzen möchte, denn diese steht in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der verdienten Credits, die wiederum mit der Anzahl der gestakten $BTCMTX-Token zusammenhängt.

Und da Bitcoin Minetrix auf der Ethereum-Blockchain aufbaut, sind die Kosten niedriger und die Effizienz höher. Diese Vorteile ermöglichen es dem Netzwerk, die Zuteilungen an die Nutzer mithilfe von Smart Contracts selbst zu verwalten.

Darüber hinaus ist Ethereum die sicherste Smart Contract Plattform, die es gibt, was $BTCMTX zu einer der sichersten Bitcoin Cloud Mining-Lösung machen könnte.

Cloud Mining ist berüchtigt für Betrügereien: Schafft Bitcoin Minetrix Abhilfe?

Scammer sind im Cloud Mining-Sektor allgegenwärtig, so dass die Wahrscheinlichkeit, betrogen zu werden, hoch ist. Bei Bitcoin Minetrix gibt es jedoch keine solchen Risiken, da der Smart Contract vollständig von Coinsult geprüft wurde – eine Prüfung, die der Smart Contract ohne größere Probleme bestanden hat.

Da Bitcoin Minetrix vollständig dezentralisiert ist und sich die handelbaren Token im Besitz der Nutzer befinden, besteht keine Notwendigkeit, das Risiko von Bareinzahlungen einzugehen. Außerdem macht die Blockchain-Technologie Abhebungen einfach, und die Token sind nahtlos in Krypto, Stablecoins oder Fiat umwandelbar.

Cloud Mining-Produkte haben oft auch komplizierte Verträge, die es schwierig machen, herauszufinden, wie viel wirklich mit dem Mining verdient werden kann. Im Gegensatz dazu legt Bitcoin Minetrix den Schwerpunkt auf Einfachheit.

Im Gegensatz zu den festen Zeitrahmen traditioneller Cloud Mining-Plattformen gibt es bei $BTCMTX eine Lock-in-Periode, die vom Nutzer leicht kontrolliert werden kann.

Das Beste von allem sind vielleicht die niedrigen Einstiegskosten, die bei Bitcoin Minetrix die Flexibilität bieten, jeden beliebigen Betrag in den Vorverkauf zu investieren und zu staken, im Gegensatz zu den hohen Mindestkosten, die mit dem traditionellen Cloud-basierten Bitcoin Mining verbunden sind.

Unlocking the world of $BTC with #BitcoinMinetrix!



Cloud mining offers a simple path to #Crypto:



Easy entry for beginners

Cost-efficient without hardware expenses

No space, noise, or heat issues

Hassle-free upgrades pic.twitter.com/Zbavgoraey — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) September 27, 2023

Wie man Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) kauft

Bitcoin Minetrix befindet sich in der ersten Vorverkaufsphase seiner vierteiligen Roadmap. Die anderen drei Phasen umfassen Entwicklung, Launch und Massenadaption.

Obwohl erst für Phase 2 und 3 geplant, haben die Verhandlungen mit Cloud-Anbietern und das Scoping des Stake to Mine Dashboards für die mobile App und den Desktop bereits begonnen.

Um den $BTCMTX-Token zu kaufen, benötigen Investoren lediglich ETH, USDT, BNB oder eine Bankkarte. Wenn Käufer vorhaben, mit ETH zu kaufen und sofort mit dem Staking zu beginnen, dann sollten sie sicherstellen, dass sie eine kleine Menge an ETH übrig haben, um die Gas Fees zu bezahlen.

Wer auf der Suche nach einem Krypto-Projekt mit einem starken Anwendungsfall ist, um sein Portfolio zu diversifizieren, der könnte mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) gut beraten sein.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.







