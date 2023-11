ChatGPT Prognose: Das sind Kryptos mit Potenzial 2024

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Rahmen einer Studie wurde schon Anfang des Jahres bewiesen, dass ChatGPT Aktienkurse vorhersagen und sogar FED-Signale entschlüsseln kann. Der Chatbot unterstützt Sie bei der Analyse aktueller Entwicklungen und Ereignisse, untersucht ganze Branchen oder einzelne Aktien.

Damit ist es mit ChatGPT möglich, Ihre Investitionsentscheidungen zu beeinflussen und sogar zu erleichtern. Die KI ist in der Lage Kursziele zu vergleichen, Fundamentaldaten zu interpretieren und auf Basis der Ergebnisse die Zukunftschancen von Finanzinstrumenten einschätzen. Damit Sie schnell die richtigen Anlageentscheidungen treffen können, haben wir die aktuellen ChatGPT Prognose für Sie zusammengestellt.

Das sind die Kryptos mit Potenzial 2024

Aktuelle ChatGPT Crypto Trading Vorhersage

Viele Anleger wollen wissen, welcher Coin 2024 explodieren wird oder welche günstigen Kryptos Zukunft haben. Mit der Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT sind mithilfe von Künstlicher Intelligenz Prognosen und Vorhersagen auch für Kryptowährungen möglich.

Für Aktienkurse hatten bereits mehrere Tests mit der KI von ChatGPT bewiesen, dass die Vorhersagen für Aktienkurse sogar besser waren als viele andere bewährte Prognosemodelle. Übrigens nutzt auch yPredict Künstliche Intelligenz für Krypto-Prognosemodelle.

Zu den Kryptos mit Potenzial 2024 zählt auf oberster Position die Kryptowährung von Bitcoin Minetrix, einem neuen Mining-Coin, der für nur 0,0114 $ im Vorverkauf erhältlich ist. Der Kauf des nativen Utility-Token $BTCMTX gewährt den Zugang zur Plattform, wo Anleger zunächst ihre gekauften Token im Smart Contract sperren, also staken. Für das Staking erhalten Sie Staking-Rewards. Der nächste Schritt schaltet Mining-Credits frei. Dabei handelt es sich um nicht handelbare ERC-20 Token.

Anleger müssen nun diese Token verbrennen und erhalten als Ausgleich dafür Zugang zu den Mining-Servern des Cloud-Mining-Anbieters. Und dort gibt es dann anteilige Block Rewards, wenn der Anbieter mit dem Bereitstellen seiner Rechenleistung das mathematische Rätsel im Bitcoin Netzwerk lösen konnte. Dann werden die Belohnungen anteilig an alle Beteiligten ausbezahlt. Das Gute bei Bitcoin Minetrix ist, dass Sie sich die Mining-Rewards unmittelbar auszahlen lassen können.

Dazu kommt, dass auf der Plattform von Bitcoin Minetrix das Staking für ein passives Einkommen sorgen kann. Über die Staking-Rewards werden Anleger entschädigt, die ihre Token im Protokoll des Projektes für eine bestimmte Dauer sperren.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0113 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Über Bitcoin Minetrix befragt, gibt es von ChatGPT keine Aussagen über die weitere Kursentwicklung, da die Software nur auf Daten bis September 2021 zugreifen kann. Zu diesem Zeitpunkt war Bitcoin Minetrix aber noch nicht am Markt. Dennoch lässt sich an den Bitcoin Prognosen von ChatGPT erkennen, dass gerade für die führende Kryptowährung ein großes Potenzial vorhergesagt wird.

In der Folge ist es wahrscheinlich, dass auch Kryptowährungen, die einen Bezug zu Bitcoin haben, an Wert gewinnen werden. Für Anleger von Bitcoin Minetrix könnte das bedeuten, dass sie sich einen lukrativen Coin ins Depot holen, wenn Sie jetzt $BTCMTX kaufen.

Merkmal Bitcoin Minetrix Traditionelles Cloud-Mining Einstiegskosten Gering Hoch Wo kaufen Im Pre-Sales verfügbar Beim Anbieter Mindestbeträge ab 10 $ JETZT TRADEN hohe Beiträge Feste Laufzeit ohne Laufzeit mit festen Laufzeiten Abheben Einfaches kompliziert Art Mining-Coin Geschäftsmodell Infrastruktur Dezentralisiert Zentralisiert Einzahlung in Bar Nicht notwendig Notwendig Rückerstattungen Möglich Nicht möglich Verpflichtungen keine Langfristige Komplizierte Verträge ohne Verträge Mit Verträgen Staking-Optionen verfügbar nicht verfügbar Mining-Credits erhältlich nicht erhältlich

Fazit: ChatGPT hat viele Fähigkeiten und sein Potenzial mag auch in zahlreichen Bereichen noch nicht vollständig erschlossen sein. Für Vorhersagen im Finanzsektor ist die KI von ChatGPT bisher vor allem für den Aktienmarkt getestet worden. Bei Kryptowährungen wurde ChatGPT vorwiegend für Bitcoin Prognosen verwendet.

Für neuere Coins ist es schwer, über die Künstliche Intelligenz von ChatGPT wertvolle Aussagen zu erhalten. Die KI verfügt nur über Zugriff auf Lernmodelle, also Daten, vor dem September 2021. Die hier vorgestellten Coins sind jedoch erst kürzlich auf den Markt gekommen.

