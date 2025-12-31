31.12.2025 20:42:47

Cipher Mining Insider Sells $475,000 Worth of Stock After Bitcoin Miner's Surge

Cary M. Grossman, Director of Cipher Mining (NASDAQ:CIFR), reported the open-market sale of 25,000 shares on November 26, 2025, according to the SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($19.00); post-transaction value based on Nov. 26, 2025 market close price.* 1-year performance calculated as of Dec. 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
