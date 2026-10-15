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15.10.2026 11:15:00
Citigroup Raises Its 12-Month Price Target for Bitcoin to $113,000. These Are the 3 Catalysts Investors Need to Watch.
Citigroup just hiked its 12-month price target for Bitcoin (CRYPTO: BTC) on Oct. 1, raising it to $113,000 from $82,000. As of Oct. 14, its price is $81,700, so Citi's estimate implies an upside of about 38%.
There are three catalysts that could help to make that happen. Here's what each catalyst needs to go right for the digital currency to climb.
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