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28.08.2026 21:10:00
Coinbase CEO Brian Armstrong Says Bitcoin Could Soar as High as $400,000 By 2030. Here's Why That's Going to Happen.
Brian Armstrong, the CEO of Coinbase (NASDAQ: COIN), recently claimed Bitcoin (CRYPTO: BTC) could soar as high as $400,000 by 2030 in a Fox Business interview. That would mark a gain of more than 400% from its current price of about $78,000. These four catalysts could drive it to that target over the next four years.The CLARITY Act, which aims to establish a clear federal framework for regulating digital assets, is currently in limbo in the U.S. Senate. Conflicting opinions regarding stablecoin yields, public disclosures of crypto holdings, and other controversial issuers are stalling its progress.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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