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27.10.2026 18:43:00
Coinbase Now Offers Fixed-Rate Bitcoin-Backed Loans. Here's What Crypto Investors Need to Know.
Coinbase (NASDAQ: COIN), one of the most popular crypto exchanges, has offered on-chain Bitcoin (CRYPTO: BTC)-backed loans since January 2025. These loans allow you to borrow USDC against your Bitcoin, but until recently, only variable-rate loans were available.
On Sept. 22, Coinbase announced fixed-rate Bitcoin-backed loans through Morpho Midnight. While this could be a useful option in certain situations, investors should understand the terms first.
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