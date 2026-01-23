Coinbase-Report 2026: Drei Trends mit Signalwirkung für den Kryptomarkt

Laut einem Report von Coinbase Institutional rücken drei neue Faktoren in den Vordergrund, die den Krypto-Markt 2026 nachhaltig verändern könnten.

• Coinbase Institutional veröffentlichte seinen jährlichen Krypto-Marktausblick• Der Report identifiziert drei zentrale Faktoren für den Krypto-Markt 2026• Integration in KI-Anwendungen stärkt Rolle von Blockchain-Zahlungen als Infrastruktur digitaler Märkte

Derivate dominieren die Preisfindung

Die Analysten von Coinbase Institutional haben am 19. Dezember 2025 ihren jährlichen Krypto-Marktausblick veröffentlicht. Der Report mit dem Titel "2026 Crypto Market Outlook" identifiziert drei zentrale Entwicklungen, die den Markt im kommenden Jahr bestimmen dürften. An erster Stelle steht die zunehmende Bedeutung von Derivaten, insbesondere Perpetual Futures.

Wie aus dem Report hervorgeht, hat sich die Preisfindung am Krypto-Markt fundamental gewandelt. Perpetual Futures entwickeln sich von isolierten Hebelprodukten zu zentralen DeFi-Primitiven, die mit Kreditvergabe, Sicherheiten und Absicherungsstrategien verknüpft sind. Die Autoren David Duong und Colin Basco sehen darin einen strukturellen Wandel: Funding Rates und Liquidität bestimmen die Kursentwicklung stärker als kurzfristige Retail-Dynamiken. Nach den Liquidationen Ende 2025 sei die Hebelwirkung im Markt deutlich gesunken, was Coinbase als "strukturellen Reset" einordnet. Strengere Margin-Regeln und verbesserte Risikokontrollen sollten den Markt langfristig widerstandsfähiger machen.

Prediction Markets auf dem Weg zum Mainstream

Als zweiten Schlüsselfaktor benennt der Coinbase-Report Prognosemärkte. Plattformen wie Polymarket und Kalshi haben sich von Nischenprodukten zu einer festen Größe im Finanzsystem entwickelt. Das kombinierte Handelsvolumen beider Plattformen überstieg im Dezember 2025 erstmals 4 Milliarden US-Dollar pro Woche. Wie The Block berichtet, erreichte das Gesamtvolumen der Branche 2025 rund 44 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg um mehr als das 130-Fache seit Anfang 2024.

Coinbase erwartet, dass sich die Handelsvolumina 2026 weiter verbreitern werden. Der Report prognostiziert das Entstehen von Aggregatoren, die als Zwischenschicht zwischen fragmentierten Plattformen fungieren und Orderflow zu den besten Preisen weiterleiten. Steuerliche Änderungen in den USA könnten zusätzliche Nutzer zu diesen derivatebasierten Märkten ziehen. Die regulatorischen Rahmenbedingungen klären sich zunehmend: Im Mai 2025 gewann Kalshi einen wichtigen Rechtsstreit gegen die US-Aufsichtsbehörde CFTC, im November 2025 erhielt Polymarket eine überarbeitete CFTC-Genehmigung für den US-Markt.

Stablecoins als wichtigste Wachstumssäule

Den dritten und laut Coinbase wichtigsten Faktor bilden Stablecoins und Zahlungsanwendungen. Der Report prognostiziert auf Basis eines stochastischen Modells, dass die gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung bis Ende 2028 einen Zielbereich von rund 1,2 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Wie aus einer Analyse von Arkham Intelligence vom Oktober 2025 hervorgeht, überschritt die Marktkapitalisierung von Stablecoins im Jahr 2025 bereits die 300-Milliarden-Dollar-Marke - ein Anstieg um fast 100 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Das Wachstum wird laut Coinbase vor allem durch reale Anwendungsfälle getrieben: grenzüberschreitende Transfers, Liquiditätsmanagement und Abwicklung von Zahlungen. Die Integration von Stablecoins in automatisierte Handelssysteme und KI-basierte Anwendungen stärke die Rolle von Blockchain-Zahlungen als Infrastruktur digitaler Märkte. Ob diese Bereiche unter möglicherweise strengeren regulatorischen Bedingungen 2026 weiterwachsen können, werde wegweisend sein, schreiben die Autoren. Das Ergebnis dürfte die Zukunft von Krypto noch lange nach dem Ende des nächsten Preiszyklus prägen.

D. Maier / Redaktion finanzen.at