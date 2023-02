Coinbase Wallet macht Web 3.0 noch sicherer!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Coinbase Wallet ist sowohl mit Ethereum als auch mit Solana kompatibel. Die eigenständige App speichert die privaten Schlüssel und ermöglicht das Senden, Empfangen und Ausgeben von digitalem Geld sowie die Verwendung von DeFi-Anwendungen und NFT.

Die Nutzung der Coinbase Wallet ist nicht an die Registrierung bzw. ein Coinbase-Konto gebunden. Während die primäre Coinbase App vor allem für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen gegen Fiat vorgesehen ist, bietet die Coinbase Wallet vielseitige Möglichkeiten, die im Web 3.0 aufkommen.

Für den Handel von physischen Coins ist die App ausreichend. Krypto Trader, die ins Metaverse wollen, DEX und DeFi sowie NFT nutzen möchten, brauchen die Coinbase Wallet mit den neuen Sicherheitsfunktionen.

Coinbase Wallet ist eine Self-Custody Wallet

Für NFTs auf Ethereum und Polygon

Zur Gestaltung von Web 3.0 Projekten

Verwahrung der Schlüssel liegt bei Coinbase

Sichere Web 3.0 Interaktionen

Die Coinbase Wallet gehört zur Kategorie der Self-Custody Wallets, die auch als selbstverwahrte Wallet oder non-custodial Wallet bezeichnet werden. Nutzer haben die vollständige Kontrolle über ihre Coins, Daten und die privaten Schlüssel. Wichtig ist aber zu wissen, dass die Verwahrung der Coins bei Coinbase stattfindet.

Eine Self-Custody Wallet, wie die von Coinbase, bringt eine Menge Vorteile mit sich, und zwar vor allem dann, wenn sich Anleger in das Web 3.0 mit seinen vielfältigen Finanzmöglichkeiten wagen möchten.

Der Grund dafür ist die Tatsache, dass im Web 3.0 bisher nur wenige Standards entwickelt sind und sich zahlreiche Anwendungen noch in der Entwicklung befinden. Dadurch entstehen Sicherheitslücken, die Angreifer ausnutzen könnten.

Coinbase hat aus diesem Grund zusätzliche Sicherheitsfeatures entwickelt. Damit der direkte Zugriff auf Blockchains, wie mit dem Coinbase Wallet möglich, keinen Risiken unterliegt, sind die Interaktionen mit Smart Contracts, beispielsweise auf dezentralen Finanzprodukten, durch spezielle neue Funktionen noch sicherer als bisher.

Wie sicher ist die Coinbase Wallet?

Das Ziel der Entwickler der Coinbase Wallet ist es, dass Standards zum Eintritt in das Web 3.0 Ökosystem entwickelt werden. Für mehr Sicherheit sorgt zunächst die Technik React Native. Das Framework ist für Webentwickler leicht zugänglich und erstellt native Apps, die eine gewohnte Ausführung ermöglicht.

React Native ist in JavaScript erstellt und ein Open-Source-Tool, das zur Entwicklung mobiler Apps von Facebook und der Community entwickelt wurde. Der Vorteil liegt darin, dass keine doppelte Codebasis für iOS und Android erstellt werden.

Das Web 3.0 wird aus Sicht der Entwickler von Coinbase vor allem von NFT und DeFi angetrieben. Die Zahl der dezentralisierten Anwendungen für beide Szenarien hat zur Verbindung der Coinbase Wallet mit React geführt. Im Vorfeld führt die Einführung der Browsererweiterung dazu, dass die Entwicklerteams von Coinbase dieselben Funktionen für drei verschiedene Plattformen codieren mussten.

Die Integration der mobilen Produkte in ein gemeinsames Framework erhöht grundsätzlich die Sicherheit einer Wallet, denn jede Programmierung birgt auch ein hohes Fehlerrisiko.

Was kann die Coinbase Wallet?

Mehr Transparenz bei Transaktionen

Smart Contracts können kompliziert sein, aber Transaktionen sollten von Benutzern einfach zu verstehen sein. Dafür wird eine Transparenz benötigt, die Klarheit darüber gibt, wie der Smart Contract oder eine dApp eines Drittanbieters mit den Vermögenswerten der Benutzer agieren. Über die Funktion der Genehmigungswarnung erhalten Nutzer Informationen, wann eine Anwendung die Genehmigung zum Abhebung der Coins oder NFTs anfordert.

Transaktionsvorschlag

Ehe Benutzer die Transaktion in der Coinbase Wallet bestätigen, stehen nun detaillierte Informationen über diesen Transfer zur Verfügung. Wenn Benutzer Swaps, Mint-NFTs und Transaktionen ins Web 3.0 durchführen, erhalten Sie ab sofort Informationen, wie sich die Token- und NFT-Guthaben während der Transaktion verändern werden. Dazu sind Angaben über die Blockchain, die Gebühren und die Adresse der verwendeten Wallet sichtbar.

Sperrliste für dApps

Das Sicherheitsteam von Coinbase verwendet private und öffentliche Daten, um Benutzer vor Angriffen durch Hacker zu schützen. Dadurch ist Coinbase in der Lage, Benutzer der Wallet zu warnen, bevor sie sich mit diesen markierten Wallet Adressen oder Domains verbinden.

Berechtigungsverwaltung

Benutzer können ab sofort aus der App heraus, Verbindungen zu dezentralen Anwendungen zu widerrufen. Das minimiert die Gefährdung der Wallet durch potenzielle Schwachstellen. Zukünftig werden Benutzer auch in der Lage sein, sich bestehende Token-Zulassungen anzeigen zu lassen, was eine weitere wichtige Ebene der Kontrolle über ihre Vermögenswerte bietet.

Multi-Asset-Support

Benutzer bevorzugen es, ihre Web 3.0 und Vermögenswerte Adressen getrennt zu halten. Daher können Coinbase Wallet Verwender mehrere Sätze von Multichain-Adressen mit anpassbaren Labels und Sicherheitseinstellungen versehen.

Erweiterte Kompatibilität

Mit Coinbase Wallet müssen sich Benutzer nicht zwischen Hardware oder Software Wallets entscheiden. Außerdem wurde die Unterstützung für Ledger-Hardware-Wallets eingeführt. Über die Browsererweiterung kann zudem auf bis zu fünfzehn Ethereum-Adressen zugegriffen werden.

Was ist sonst noch los im Web 3.0?

MetaMask, TrustWallet, die Coinbase Wallet und viele andere Wallets sind speziell für das Web 3.0 gemacht, denn sie geben den Zugang auf verschiedene Blockchains und können mit ihren Smart Contracts interagieren. Das ist beispielsweise notwendig, um sich an Krypto Pre-Sales wie den von Meta Masters Guild zu beteiligen. Denn dessen Utility-Token $MEMAG basiert auf Smart Contracts und dem Ethereum Standard ERC-20.

Mit MetaMask können Anleger in den Vorverkauf einsteigen, dort ist der Tokenkauf per Kreditkarte oder PayPal möglich. Auch TrustWallet ist eine gute Wallet, wenn Sie als Frühinvestor bei Meta Masters Guild einsteigen wollen. Beide Wallets ermöglichen den Kauf von Token auf dem ERC-20 Standard von Ethereum und unterstützen den Stablecoin von Tether, USD. An diesen ist der Utility-Token §MEMAG gebunden, was zusätzliche Sicherheit für Verwender bietet.

Meta Masters Guild

Die Gaming Guilde Meta Masters Guild ist ein einmaliges Projekt in der Gaming-Branche, dass dem neusten Trend folgt und die Kraft der Gemeinschaft in den Mittelpunkt rückt. Daneben sind es natürlich spannende Games, allen voran Racing-Abenteuer, denn Meta Masters Guild ist ein Multiplayer Online Racing Adventure (MORA). Treten Sie auf spannenden Rennstrecken im ersten veröffentlichten Game, MetaKart, gegen andere Gamer aus der Community an.

Sie können während der Pre-Sale-Phase einsteigen, die Preise für den MEMAG-Token sind während dieser Zeit besonders günstig. Später, nach Ende des Vorverkaufs, geht der Utility-Token an Handelsplattformen, was in der Regel zu einer Preissteigerung führt.

Nutzen Sie jetzt diese einmalige Chance und treten Sie ins Web 3.0 mit MEMAG ein!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.