Coinfinity feiert zehnjähriges Jubiläum mit feierlichem Event in Graz

23. April 2024, Graz, Österreich - Coinfinity, Österreichs erster Bitcoin Broker, lädt zueinem Jubiläumsevent am 23. April 2024 ein, um sein zehnjähriges Bestehen zu feiern.Das Event findet am Grazer Schlossberg statt und verspricht einen Abend vollerEinblicke in die Welt der digitalen Währungen und zukunftsweisender Diskussionen.

Vor genau einem Jahrzehnt eröffnete Coinfinity sein Geschäftslokal in Graz und brachte den ersten Bitcoin-Automaten Österreichs auf den Markt. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem festen Bestandteil der Bitcoin-Community im deutschsprachigen Raum entwickelt und zahlreiche Meilensteine gesetzt, darunter die Einführung des Online-Sofortkaufs von Bitcoin und die Entwicklung einer eigenen App.

Die Jubiläumsfeier wird durch eine Live-Episode des Podcasts "Was Bitcoin bringt" von Niko Jilch bereichert, bei der Marc Friedrich, mehrfacher Bestseller Autor und Finanzexperte, sowie Sarah Palurovic von der Digital Euro Association zum Thema "Bitcoin vs. Digitaler Euro" zu Gast sein werden.

Zusätzlich zur Diskussionsrunde kündigt Coinfinity die Einführung neuer Produkt-Features an, die in den kommenden Tagen und Wochen vorgestellt werden. "Dieses Jubiläum markiert nicht nur ein Jahrzehnt von Innovationen und Wachstum, sondern auch den Start in ein neues Kapitel voller Möglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden und die Bitcoin-Community", so Geschäftsführer Max Tertinegg.

Zusätzlich zur Diskussionsrunde kündigt Coinfinity die Einführung neuer Produkt-Features an, die in den kommenden Tagen und Wochen vorgestellt werden. "Dieses Jubiläum markiert nicht nur ein Jahrzehnt von Innovationen und Wachstum, sondern auch den Start in ein neues Kapitel voller Möglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden und die Bitcoin-Community", so Geschäftsführer Max Tertinegg.

Das Event bietet auch die Gelegenheit, auf die vergangenen zehn Jahre zurückzublicken, in denen Coinfinity eine Schlüsselrolle in der Adoption und dem Verständnis von Bitcoin in Österreich spielte. "Wir sind stolz darauf, nach einem Jahrzehnt stärker denn je zu sein und freuen uns darauf, unsere Visionen und Projekte mit unseren Gästen und der Öffentlichkeit zu teilen", fügt Tertinegg hinzu.

Über Coinfinity:

Coinfinity ist ein führender Bitcoin-Broker, der 2014 in Graz, Österreich, gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Förderung der Bitcoin-Adoption verschrieben und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die den Zugang zu und die Nutzung von Bitcoin erleichtern. Mit einem starken Fokus auf Sicherheit und Kundenservice setzt Coinfinity seine Mission fort, Bitcoin für alle zugänglich zu machen.

Kontakt für die Medien:

Ulrich Sohlmann

pr@coinfinity.co



www.coinfinity.co