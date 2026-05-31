31.05.2026 07:30:00

Computex: Acers MacBook-Neo-Antwort heißt Swift Air 14

Acer setzt in der gehobenen Mittelklasse auf ein in mehrere Farben erhältliches Vollmetallgehäuse und Intels Einsteigerprozessor Core 300.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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