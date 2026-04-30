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30.04.2026 23:56:48
Cook vermeldet "Rekordquartal": MacBook Neo gibt Apple Rückenwind
Wenige Monate vor seinem angekündigten Abgang von der Firmenspitze präsentiert Apple-Chef Tim Cook den Konzern in glänzender Verfassung. Neben iPhones erweist sich auch das neue Einsteiger-MacBook als Renner.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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