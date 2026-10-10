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10.10.2026 20:47:00
Could $1,000 Invested in Bitcoin Help You Retire a Millionaire?
Since its launch back in 2009, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has gained an absolutely incredible 134,900,000%. For good reason, it has acquired a reputation as a potential millionaire maker.
But that was then. The days of Bitcoin's stratospheric annual returns may be coming to an end. As institutional investors pile into Bitcoin, it is increasingly behaving like a high-beta tech stock. Thus, it's going to be a lot harder to turn $1,000 into $1 million.
The math behind any potential millionaire-maker coin is relatively simple, at least when the contemplated investment is small. The only way to turn $1,000 into $1 million is if the coin has 1,000x upside potential.
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