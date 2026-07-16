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16.07.2026 13:57:33
Could the Fed and Cooling Inflation Kickstart a Bigger Bitcoin Rally in July?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1428
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-0,0018
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-0,16
|Japanischer Yen
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185,63
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-0,1800
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-0,10
|Britische Pfund
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0,8509
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0,0017
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0,20
|Schweizer Franken
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0,9228
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-0,0024
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-0,26
|Hongkong-Dollar
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8,9606
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-0,0092
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-0,10