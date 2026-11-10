10.11.2026 16:24:32

CPI Inflation Beats Projections, Bitcoin Holds at $74,000 as ETH, XRP Stay Flat

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