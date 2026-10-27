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27.10.2026 06:54:19
Creating 'Net-New' Gold With Alchemy Becoming Real: Coinbase CEO Says You Can't 'Invent Anything' That Raises Bitcoin Supply
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,115
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-0,0026
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-0,23
|Japanischer Yen
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175,79
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-0,2000
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-0,11
|Britische Pfund
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0,8369
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-0,0008
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-0,10
|Schweizer Franken
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0,9238
|
-0,0009
|
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-0,10
|Hongkong-Dollar
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8,7469
|
-0,0202
|
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-0,23