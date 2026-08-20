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20.08.2026 16:09:00
Crypto comeback? Bitcoin, ethereum are headed for their best day in months as investors flock to hard assets
After months of slumber, digital currencies are waking up, with bitcoin and ethereum shooting higher on Thursday, as traders credited President Donald Trump’s crypto-bill initiative and the disturbance in bond markets for helping to revive momentum in the hard-hit space.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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