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14.11.2026 15:30:07
Crypto Market Crashes as Bitcoin and Altcoins Slide, Fear and Greed Index Sinks to 17 and Liquidations Surge
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1021
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|Japanischer Yen
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176,6725
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9253
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|Hongkong-Dollar
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.