|
02.07.2026 00:01:25
Crypto Market Today, July 1: Fed Comments Lift Bitcoin Above $60,000
Bitcoin (CRYPTO:BTC) rose 3.1% to $60,336.43, Ethereum (CRYPTO:ETH) rose 3.1% to $1,619.99, and Solana (CRYPTO:SOL) rose 6.2% to $77.74. As of early evening on July 1, Bitcoin had broken above the $60,000 after a volatile stretch, while Solana continued to forge ahead, putting it up 14.3% in the past week. Bitcoin showed signs of recovery today after Federal Reserve Chair Kevin Warsh spoke of lower inflation risks, though he reiterated his commitment to reducing inflation. Traders dialed back concerns about potential interest rate hikes, which may be enough to help Bitcoin and the wider crypto market turn the corner. Bitcoin ETFs saw record monthly outflows in June, suggesting weakness in institutional demand. As a result, Citigroup slashed its one-year price target for the lead cryptocurrency from $112,000 to $82,000. There were about $212.4 million in outflows from the iShares Bitcoin Trust yesterday, and a further $10.2 million from the Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1434
|
0,0053
|
|
0,47
|Japanischer Yen
|
184,2185
|
-0,7515
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8566
|
-0,0002
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9186
|
-0,0026
|
|
-0,28
|Hongkong-Dollar
|
8,9674
|
0,0389
|
|
0,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.