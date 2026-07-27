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27.07.2026 23:51:17
Crypto Market Today, July 27: Bitcoin Steadies as Ahead of Fed Meeting
As of early evening on July 27, Bitcoin (CRYPTO:BTC) gained 0.3% to $64,849.77, Ethereum (CRYPTO:ETH) gained 1.6% to $1,944.54, and Solana (CRYPTO:SOL) gained 0.7% to $75.84.Risk appetite improved as falling oil prices and a de-escalation of U.S.-Iran tensions eased inflation fears. Traders also pared downside hedges ahead of this week’s Federal Reserve meeting, when markets expect rates to remain unchanged. Spot Bitcoin ETF flows had been positive for much of July, after significant losses in June. However, there were over $465 million in outflows during the final two days of last week, demonstrating that institutional adoption remains fragile. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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