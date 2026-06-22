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23.06.2026 00:02:04
Crypto Market Today, June 22: Bitcoin Holds Above $64,000 on Easing Geopolitical Tensions
As of early evening on June 22, Bitcoin (CRYPTO:BTC) rose 1.1% to $64,352.14, Ethereum (CRYPTO:ETH) rose 1.5% to $64,352.14, and Solana (CRYPTO:SOL) slipped 0.4% to $72.75.Risk sentiment continues to pressure crypto prices this week, as fears of a hawkish Federal Reserve outweigh relief from easing geopolitical tensions. The Ethereum Foundation is grappling with the departure of another key executive, raising questions about governance and direction. Research from Galaxy Digital shows the 30-day outflows reached $6.35 billion last week. However, the crypto ETF drain appears to be slowing, with Bitcoin ETFs losing only around $90 million on Friday. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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