11.11.2026 23:00:03

Crypto Market Today, Nov. 11: 2. Bitcoin Climbs Back Above $74,000 as Wall Street's Crypto Outlook Begins to Shift

Cryptocurrency markets rebounded on Wednesday, November 11, recovering some of the previous session's losses as selling pressure eased and new institutional disclosures highlighted growing Wall Street exposure to digital assets. As of early evening, Bitcoin (CRYPTO:BTC) climbed 1.24% to $74,621.63, while Ethereum (CRYPTO:ETH) gained 1.30% to $2,077.30 and Solana (CRYPTO:SOL) advanced 1.94% to $84.87.

The recovery comes despite persistent inflation concerns and uncertainty surrounding Federal Reserve monetary policy, suggesting investors remain cautiously optimistic about the cryptocurrency market's longer-term outlook.

Bitcoin showed signs of stabilization on Wednesday as selling pressure from U.S. spot Bitcoin ETFs began to ease. The slowdown in outflows offered some relief after several sessions of sustained selling.

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