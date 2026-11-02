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02.11.2026 23:15:01
Crypto Market Today, Nov. 2: Crypto Market Today, Nov. 2: Bitcoin and Altcoins Retreat as Binance Withdrawals Spark Fresh Concerns
As of early evening on Nov. 2, Bitcoin (CRYPTO:BTC) fell 1.92% to $76,732.38, Ethereum (CRYPTO:ETH) fell 1.08% to $2,248.12, and Solana (CRYPTO:SOL) fell 3.06% to $91.56.
Cryptocurrency markets continued to digest the aftermath of Binance's $6.3 billion hack, with substantial customer withdrawals and lingering security concerns weighing on investor confidence.
Despite the uncertainty, Strategy (NASDAQ:MSTR) announced its first Bitcoin purchase in two weeks, acquiring 811 BTC for approximately $65.5 million at an average price of $80,846 per coin. The purchase brought the company's total holdings to 849,327 BTC.
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