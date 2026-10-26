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26.10.2026 22:05:02
Crypto Market Today, Oct. 26: Bitcoin Slips Below $80,000 as Fed Decision Looms
As of early evening on Oct. 26, the broader cryptocurrency market extended its losing streak amid fading risk appetite. Notably, Bitcoin (CRYPTO:BTC) fell 0.28% to $79,817.06, Ethereum (CRYPTO:ETH) fell 0.58% to $2,313.61, and Solana (CRYPTO:SOL) fell 0.94% to $100.30.
The recent selling across crypto markets appears to be driven by two main factors.
First, traders are reducing their exposure ahead of the Federal Reserve's interest rate decision on Oct. 28. Investors often become more cautious leading up to major economic announcements, particularly when the outcome could influence interest rates and broader market sentiment.
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