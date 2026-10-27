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27.10.2026 22:15:01
Crypto Market Today, Oct. 27: Bitcoin Bounces Back, but Whales Are Turning Bearish For the First Time Since June
As of early evening on Oct. 27, Bitcoin (CRYPTO:BTC) rose 0.83% to $80,676.04, Ethereum (CRYPTO:ETH) rose 1.08% to $2,345.46, and Solana (CRYPTO:SOL) rose 0.40% to $101.16.
Crypto markets saw some relief in the second half of the U.S. session after a poor start to the day. The world's most valuable cryptocurrency, Bitcoin briefly slipped below $80,000 earlier in the morning but eventually put together a small rally to create some distance between the pivotal $80,000 mark.
In other notable news, Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY) released a report in support of the view that Bitcoin may be in an accumulation zone and that the bear market is effectively over.
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