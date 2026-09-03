03.09.2026 23:06:00

Crypto Market Today, Sept. 3: Bitcoin Reclaims $81,000 on Fed Rate Pause Signals

Bitcoin (CRYPTO:BTC) rose 5.5% to $81,491.82, Ethereum (CRYPTO:ETH) rose 5.2% to $2,511.01, and Solana (CRYPTO:SOL) rose 5.9% to $105.30 as of early evening on Sept. 3. The total crypto market cap increased 4.7% to $2.82 trillion as crypto risk appetite returned. Bitcoin retook the $81,000 mark for the first time since May as cryptocurrency markets benefited from concerns about rising bond yields and lower odds of a Federal Reserve rate hike. Fed Governor Christopher Waller said he would support leaving rates unchanged as long as there's not a dramatic shift in inflation figures. Spot Bitcoin ETFs inflows improved, with around $101.1 million in net inflows yesterday, led by the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Ethereum ETFs broke a 12-day winning streak of inflows yesterday, but today's data may show institutional funds returning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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