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27.04.2026 23:51:37
Crypto Markets Today, April 27: Bitcoin Slips Below $77,000 as Rally Falters
At 5.00 PM Eastern time, Bitcoin (CRYPTO:BTC) had slipped 1.6% to $76,978.87 while Ethereum (CRYPTO:ETH) was down 3.2% to $2,290.06 and Solana (CRYPTO:SOL) declined 2.9% to $84.19.Most of the top cryptocurrencies by market cap fell today on broader geopolitical concerns. Bitcoin continues to consolidate, but has struggled to retake the $80,000 mark as profit-taking and uncertainty weigh on prices. Bitcoin treasury company, Strategy added another $255 million of Bitcoin to its balance sheet last week. Meanwhile, Aave , a popular decentralized finance and lending platform, edged higher. Key players in crypto have contributed to a fund aimed at making investors whole after criminals stole around $200 million in a major hack.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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