27.04.2026 23:51:37

Crypto Markets Today, April 27: Bitcoin Slips Below $77,000 as Rally Falters

At 5.00 PM Eastern time, Bitcoin (CRYPTO:BTC) had slipped 1.6% to $76,978.87 while Ethereum (CRYPTO:ETH) was down 3.2% to $2,290.06 and Solana (CRYPTO:SOL) declined 2.9% to $84.19.Most of the top cryptocurrencies by market cap fell today on broader geopolitical concerns. Bitcoin continues to consolidate, but has struggled to retake the $80,000 mark as profit-taking and uncertainty weigh on prices. Bitcoin treasury company, Strategy  added another $255 million of Bitcoin to its balance sheet last week. Meanwhile, Aave , a popular decentralized finance and lending platform, edged higher. Key players in crypto have contributed to a fund aimed at making investors whole after criminals stole around $200 million in a major hack.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1721
0,0013
0,11
Japanischer Yen
186,84
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8658
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,9204
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
9,1885
0,0148
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen