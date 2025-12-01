|
Crypto Slump, Or Is Bitcoin Just Being Bitcoin? Here's What You Need to Know.
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has fallen 20% in the past month, dipping as low as $82,000 on Nov. 21. Less than two months ago, the lead crypto set a new all-time high of over $126,000. Since then, the mood has soured. Some analysts fear that Bitcoin has topped out and that it will be downhill from here. However, these swings -- and the fear-laden commentary that goes with them -- are par for the course in cryptocurrency investing. A slump in prices doesn't change the bigger picture. Bitcoin remains a speculative and volatile asset, and its potential remains uncertain. Equally, it's also in a stronger position than ever -- a pro-crypto administration looks likely to provide further regulatory clarity next year, and institutional investment will strengthen it in the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
