Cryptoqueen who fled China for London mansion jailed over £5bn Bitcoin stash
Qian Zhimin bought cryptocurrency using funds stolen from thousands of Chinese pensioners, say police.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1594
|
0,0002
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
179,34
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8828
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,925
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,007
|
-0,0011
|
|
-0,01
