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15.09.2026 15:59:12
Daredevil Ethereum Trader Risks $780,000 for $40 Million Payday if ETH Hits New Highs
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1543
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-0,0006
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-0,05
|Japanischer Yen
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179
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0,7100
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0,40
|Britische Pfund
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0,8564
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0,0007
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0,08
|Schweizer Franken
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0,9451
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0,0014
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0,15
|Hongkong-Dollar
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9,053
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-0,0054
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-0,06