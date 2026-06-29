|Devisen im Blick
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29.06.2026 08:51:39
Darum bewegt sich der Euro zum Dollar nur wenig
"Die Friedensgespräche werden trotz der Attacken vom Wochenende fortgesetzt und die Marktteilnehmer können ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. In dieser Woche stünden zahlreiche Veröffentlichungen an. Besonders im Fokus steht dabei immer der US-Arbeitsmarktbericht, der bereits am Donnerstag (vorgezogen wegen des Unabhängigkeitstags am Freitag) veröffentlicht wird.
"Der Arbeitsmarkt ist in einer soliden Verfassung. Insgesamt werden die US-Zahlen die Zinserhöhungserwartungen wohl nicht verdrängen", erwartet die Helaba. Nach dem neuen Jahrestief vergangene Woche blieben die übergeordneten Abwärtsrisiken für den Euro ungeachtet der zwischenzeitlichen Stabilisierung bestehen, so die Helaba-Experten. Höhere Niveaus beim Euro seien eher ein Marathon und kein Sprint, schreiben auch die Analysten der Commerzbank in ihrem Kommentar zum Wochenstart.
/stk/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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